На Тайване из-за тайфуна "Кратон" были эвакуированы почти 3 000 человек. Стихия уже унесла жизни двух человек, еще 103 получили ранения, а двое жителей числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщил экстренный штаб острова, занимающийся ликвидацией последствий стихийных бедствий.
Тайфун "Кратон" пришел на Тайвань с Филиппин и в настоящее время находится в 70 км к юго-западу от города Гаосюн, где проживает 2,7 млн человек.
Скорость ветра достигает 48 метров в секунду, что создает значительные угрозы для населения.На острове отмечены перебои в работе транспорта и коммунальных служб.
Занятия в школах и вузах были отменены, а офисы переведены на удаленный режим работы для обеспечения безопасности.
Тайфу́н (от кит. трад. 颱風, упр. 台风, пиньинь táifēng, яп. 台風 (taifū) — «сильный ветер» или, через посредство англ.яз., от др.-греч. Τυφῶν — Тифон (мифическое чудовище, олицетворяющее бури и ветры)), уст. тифо́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.