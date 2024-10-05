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Тайвань в эпицентре стихии: эвакуации и перебои в работе служб из-за "Кратона"

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Туризм

На Тайване из-за тайфуна "Кратон" были эвакуированы почти 3 000 человек. Стихия уже унесла жизни двух человек, еще 103 получили ранения, а двое жителей числятся пропавшими без вести.

Тайвань в эпицентре стихии: эвакуации и перебои в работе служб из-за "Кратона"
Фото: flickr.com by Zooey, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил экстренный штаб острова, занимающийся ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Тайфун "Кратон" пришел на Тайвань с Филиппин и в настоящее время находится в 70 км к юго-западу от города Гаосюн, где проживает 2,7 млн человек.

Скорость ветра достигает 48 метров в секунду, что создает значительные угрозы для населения.На острове отмечены перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Занятия в школах и вузах были отменены, а офисы переведены на удаленный режим работы для обеспечения безопасности.

Уточнения

Тайфу́н (от кит. трад. 颱風, упр. 台风, пиньинь táifēng, яп. 台風 (taifū) — «сильный ветер» или, через посредство англ.яз., от др.-греч. Τυφῶν — Тифон (мифическое чудовище, олицетворяющее бури и ветры)), уст. тифо́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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