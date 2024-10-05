Россияне выбирают Индонезию: Что привлекает туристов на Бали

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезия стала одним из самых популярных направлений для российских туристов в Юго-Восточной Азии. По данным Центрального статистического бюро, с января по июль 2024 года страну посетили более 100 тысяч россиян.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Бали, известный своими живописными пляжами, горами, озерами и лесами, привлекает большинство туристов благодаря потрясающей природной красоте.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Российская Федерация планирует открыть генеральное консульство в Денпасаре на Бали уже в этом году, что упростит поездки для российских граждан и будет способствовать дальнейшему росту туризма.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.



