Индонезия стала одним из самых популярных направлений для российских туристов в Юго-Восточной Азии. По данным Центрального статистического бюро, с января по июль 2024 года страну посетили более 100 тысяч россиян.
Бали, известный своими живописными пляжами, горами, озерами и лесами, привлекает большинство туристов благодаря потрясающей природной красоте.
Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Российская Федерация планирует открыть генеральное консульство в Денпасаре на Бали уже в этом году, что упростит поездки для российских граждан и будет способствовать дальнейшему росту туризма.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.