Популярность винных туров на Черноморском побережье растет

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным крупного туроператора, осенью текущего года спрос на проживание в отелях, расположенных рядом с винодельнями в Краснодарском крае и Крыму, вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются гостиницы в Анапе, Новороссийске, Геленджике и в Крыму.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к винным турам на Черноморском побережье, например число желающих отметить Новый год в Краснодарском крае увеличилось на 21%.

Основными факторами, способствующими этому, станут расширение спектра предложений для туристов и улучшение транспортной доступности регионов.

Уточнения

Винодельческое хозяйство или винодельня, или винный завод — хозяйство, производящее вино. В широком смысле винодельней может называться и крупный производитель вина, владеющий целой сетью винзаводов.

