Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарантированное уничтожение: эксперт объяснил, вступит ли НАТО в прямой конфликт с Россией
Эксперт назвал главное условие снижения преступности среди мигрантов в России
Можно ли кошкам есть хлеб и хлебобулочные изделия: это важно знать
Как не нарваться на подделку масла: признаки, которые спасут ваш двигатель
Астролог Малеева назвала знаки зодиака, которые лучше всех генерируют идеи
Ужесточение мер: Госдума намерена приостанавливать работу магазинов за продажу нелегального алкоголя
Опасности турецких баров: туристов предупреждают о мошенничестве
Опасная лихорадка Марбург: новые вспышки
Дефицита не будет: эксперт объяснил, как скажется на россиянах неурожай кофе в 2025 году

Новые популярные направления для осеннего отдыха

1:27
Туризм

Осенью туристы продолжают выбирать для поездок тёплые страны, хотя интерес к ним несколько изменился. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидером среди направлений остаётся Турция, несмотря на снижение доли запросов с 54 до 47 процентов.

Новые популярные направления для осеннего отдыха
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Однако, внимание к Египту и ОАЭ возросло: курорты Египта заинтересовали 17 процентов туристов, а ОАЭ — 12 процентов. Путешествия по России стали реже планироваться: всего 4,4 процента против 6,7 процентов месяцем ранее.

На фоне этих изменений наблюдается рост интереса к зимним направлениям — Таиланду, Мальдивам, Кубе и Вьетнаму. Около 90 процентов всех продаж туров распределяются между Турцией (36 %), Россией (22 %) и Красным морем (17 %). ОАЭ и Таиланд выбрали 8 и 7 процентов путешественников соответственно.

Снижение доли Турции объясняется окончанием пляжного сезона, но спрос на поездки в Египет, ОАЭ и Таиланд продолжит расти, так как это традиционные направления для зимнего отдыха. Туроператоры отмечают, что в России всё больше людей предпочитают отдых в межсезонье, когда цены на путёвки снижаются.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Какие фрукты и овощи вредны для собак : советы по питанию
Новые популярные направления для осеннего отдыха
Как сохранить психологическое здоровье осенью: советы психолога Сальниковой
Скифы и их тайные обряды: что скрывали древние захоронения в Сибири
Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать
Самые популярные немецкие блюда: попробуйте приготовить их дома
Локализация или импорт: каким будет рынок авто России в ближайшие годы
Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах
На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт
Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.