Новые популярные направления для осеннего отдыха

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осенью туристы продолжают выбирать для поездок тёплые страны, хотя интерес к ним несколько изменился. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидером среди направлений остаётся Турция, несмотря на снижение доли запросов с 54 до 47 процентов.

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Однако, внимание к Египту и ОАЭ возросло: курорты Египта заинтересовали 17 процентов туристов, а ОАЭ — 12 процентов. Путешествия по России стали реже планироваться: всего 4,4 процента против 6,7 процентов месяцем ранее.

На фоне этих изменений наблюдается рост интереса к зимним направлениям — Таиланду, Мальдивам, Кубе и Вьетнаму. Около 90 процентов всех продаж туров распределяются между Турцией (36 %), Россией (22 %) и Красным морем (17 %). ОАЭ и Таиланд выбрали 8 и 7 процентов путешественников соответственно.

Снижение доли Турции объясняется окончанием пляжного сезона, но спрос на поездки в Египет, ОАЭ и Таиланд продолжит расти, так как это традиционные направления для зимнего отдыха. Туроператоры отмечают, что в России всё больше людей предпочитают отдых в межсезонье, когда цены на путёвки снижаются.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

