Большинство туристов в России из Китая

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более половины всех туристов, посетивших Россию в первой половине 2024 года, прибыли из Китая, сообщает министр иностранных дел КНР Ван И в своей статье, опубликованной в газете Renmin Ribao в честь 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Год назад в основном в Россию приезжали бизнес-туристы из Китая, но с конца 2023 года ситуация изменилась — увеличилось число экскурсионных туристов.

На втором месте по числу туристов, посетивших Россию, расположилась Туркмения (15,9 тыс.), следом за ней идет Турция (12,5 тыс. визитов с туристическими целями), на третьем — Германия (8,4 тыс. визитов), а на пятом — ОАЭ (7,3 тыс.).

Уточнения

Ван И - китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года. Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года.



