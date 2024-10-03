Цены в турецких отелях увеличились на 65%

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно подсчётам TUIK, за год цены на рестораны и отели выросли на 65%. Влияние роста инфляции на стоимость отдыха в Турции является очевидным.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Турецкие отельеры предполагают, что к началу следующего высокого сезона цены на гостиничное обслуживание увеличатся еще на 5-8%. Таким образом, каждый месяц стоимость будет продолжать расти.

Согласно данным Института статистики Турции (TUIK), за последние 12 месяцев стоимость жилья в стране возросла на 98%, цены на алкоголь и табачные изделия увеличились на 52%, а услуги врачей подорожали на 50%.

В прошлом месяце инфляция в Турции повысилась почти на 3%, а за год уровень цен на товары и услуги вырос на 50%.

Уточнения

Инфля́ция - устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



