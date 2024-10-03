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МЭР рекомендовал туроператорам не штрафовать россиян за отмену туров в Иран

Туризм

Министерство экономического развития России рекомендовало туристическим компаниям не штрафовать туристов за отмену поездок в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

МЭР рекомендовал туроператорам не штрафовать россиян за отмену туров в Иран
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери, CC BY 3.0

"Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг", — сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что важную информацию о текущей ситуации следует мониторить на сайтах российских заграничных учреждений, Министерства иностранных дел России, а также в приложении "Помощник за рубежом".

Вечером 1 октября Иран провёл крупномасштабную ракетную атаку на Израиль. В связи с нападением на еврейское государство было закрыто воздушное пространство над республикой.

Уточнения

Ира́н - государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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