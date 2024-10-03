Рейс из Сиднея в Веллингтон вернулся обратно из-за странного запаха на борту

Рейс австралийской авиакомпании Qantas, следовавший из Сиднея в столицу Новой Зеландии Веллингтон, был прерван из-за "странного запаха", обнаруженного на борту. Примерно через 2 часа полета самолет развернулся над Тасмановым морем и вернулся в аэропорт вылета в Австралии, сообщает Fox Business.
Как сообщили в издании, посадка прошла успешно, пассажиров заселили в гостиницу около аэропорта, пообещав посадить их на следующий доступный рейс.
Из пассажиров никто не пострадал. Один из бортпроводников компании из-за плохого самочувствия был доставлен в больницу.
Источник "странного запаха”, на данный момент, не известен. Задымления не было. Лайнер осматривают специалисты.
Qantas Airways Limited (рус. "Квантас Эруэйс") — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище "Летающий Кенгуру" ("The Flying Kangaroo").
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