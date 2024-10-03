Кубань ожидает рекордный наплыв туристов в 2024 году — до 19 миллионов человек

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Краснодарский край уже принял более 17 миллионов гостей в этом году, и планируется, что число туристов к концу года достигнет рекордных 19 миллионов человек. Об этом сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова на открывшейся в Краснодаре ассамблее Ассоциации российских географов-обществоведов.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Ассамблея проходит на базе Кубанского государственного университета и собрала 150 участников, включая географов, экономистов, социологов и политологов из 37 регионов России, а также из зарубежных стран. Основная тема встречи — развитие туристско-рекреационного комплекса края.

По словам Петуховой, спрос на внутренний туризм продолжает расти. В этом году Краснодарский край уже побил предыдущий рекорд, приняв 18,6 миллиона туристов, и ожидается, что до конца декабря эта цифра достигнет 19 миллионов. В связи с таким турпотоком возрастает нагрузка на инфраструктуру региона, и, как отметила Петухова, необходимо расширение номерного фонда, увеличение числа туристических маршрутов и объектов показа, которых в крае насчитывается более 700. Вложения в туристическую сферу за последние пять лет увеличились в 30 раз.

Особо отмечено, что почти половина туристов в 2023 году посетили регион в зимний и межсезонный периоды. Из 18,6 миллиона гостей 9,7 миллиона приезжали летом, а 8,9 миллиона — осенью, зимой и весной, сообщает "РГ".

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.

