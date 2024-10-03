Эксперты АТОР составили ТОП-5 стран для отдыха россиян в октябре

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты туристических агентств выделили ТОП-5 стран, куда российские туристы направляются на отдых в октябре. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили два списка популярных стран: куда россияне планировали поездки и где они действительно отдыхали. Общие тренды показывают ожидаемое снижение интереса к Турции и рост спроса на зимние направления.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

В поисковых запросах на первом месте продолжает лидировать Турция — отдых там искали 46,8% потенциальных туристов, хотя в сентябре этот показатель был выше — 54%. На второй позиции находится Египет, популярность которого растёт — 17% против 12,3% в сентябре. Далее следуют ОАЭ (11,9%, в сентябре было 8,9%), Россия (4,4%, в сентябре — 6,7%) и Таиланд (6,2%, против 4,2% месяцем ранее). Также пользователи активно искали путёвки в Китай, на Мальдивы, Кубу, Вьетнам и в Абхазию.

Реальная картина показывает немного другую статистику. В ТОП-5 стран, куда российские туристы купили 90% всех туров с заездом в октябре, на первом месте остаётся Турция — на её долю пришлось 36% всех туров (в сентябре — 40,8%). На второй позиции находится Россия с 22% (рост с 20% в сентябре), затем следует Египет — 16,9% (в сентябре было 13,8%), ОАЭ — 7,9% (против 7,2% ранее) и Таиланд — 7,2% (против 5,5% в сентябре). Далее следуют Абхазия, спрос на которую упал почти вдвое, Китай, Куба, Мальдивы и новый игрок в этом списке — Индонезия (Бали), что связано с возобновлением прямых рейсов "Аэрофлота".

Эксперты также отмечают, что интерес к Турции снижается не только по сравнению с сентябрём и окончанием сезона, но и в сравнении с октябрём прошлого года, когда доля проданных туров достигала почти 42%, а в этом году — всего 36%. Рост продаж туров по зимним пляжным направлениям, таким как Египет, Таиланд и ОАЭ, объясняется запуском зимних чартерных программ в октябре.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

