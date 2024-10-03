Названы дни недели, когда бронирование авиабилетов наиболее выгодно

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Совет о том, что авиабилеты выгоднее покупать во вторник, уже неактуален — теперь лучше избегать бронирования в этот день. Эксперты компании Ski Vertigo поделились с изданием dailystar пятью причинами, почему этот "лайфхак" больше не работает, и дали другие полезные советы, как найти дешёвые авиабилеты.

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Во-первых, авиакомпании используют динамическое ценообразование, при котором стоимость билетов меняется в зависимости от спроса, конкуренции и моделей бронирования. Это означает, что скидки и скачки цен могут случиться в любой момент, и лучше не ограничивать себя определённым днём, чтобы не упустить выгодную сделку.

Во-вторых, популярные советы о вторнике создают высокий спрос в этот день, что в итоге приводит к росту цен. Поэтому бронирование в дни с меньшим спросом, такие как среда или выходные, может помочь сэкономить.

Третья причина связана с тем, что авиакомпании часто корректируют свои цены в середине недели. Ожидание до среды или четверга может принести выгоду, так как в это время могут быть предложены сниженные тарифы, чтобы заполнить оставшиеся места.

Четвёртый совет касается распродаж, которые чаще всего проводятся в выходные или ближе к концу недели. В это время путешественники могут найти значительные скидки на разные маршруты.

Пятое: подписка на уведомления от авиакомпаний и использование приложений для сравнения тарифов — один из самых надёжных способов сэкономить. Это позволяет не пропустить выгодные предложения, которые могут появиться в любой день недели.

Эксперты также подчеркнули важность гибкости в выборе даты. Самые дорогие билеты обычно приходятся на пятницу и воскресенье, тогда как в будние дни можно найти гораздо более доступные варианты. Заранее бронировать по-прежнему выгоднее, иногда за полгода. Также имеет смысл рассмотреть вылеты из менее загруженных аэропортов, например, Жуковского в Москве.

Ещё один лайфхак — очистка файлов cookie или использование режима инкогнито, чтобы избежать повышения цен, вызванного повторным поиском одного и того же маршрута.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.

