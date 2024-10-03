Напряжённая ситуация в регионе не отпугивает туристов от поездок в Египет

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, российские туристы продолжают летать в Египет. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Фото: commons.wikimedia.org by Bergamaskio, CC BY-SA 3.0

По словам Воропаева, не наблюдается снижения потока туристов на египетские курорты.

"Наоборот, Air Cairo планирует организовать дополнительные чартеры совместно с российским туроператором Fun&Sun. По моим наблюдениям, сейчас отели в Хургаде заполнены почти полностью, в том числе и отдыхающими из России", — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что, несмотря на рост напряжённости в регионе, Египет не стал закрывать своё воздушное пространство, как это сделали некоторые соседние страны. Таким образом, самолёты продолжают свободно летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без ограничений со стороны властей Египта, пишет ТАСС.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

