Забайкальский край получил статус самого грязного региона в России

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Общероссийская общественная организация "Зелёный патруль" опубликовала летний экологический рейтинг регионов России за 2024 год, о чём сообщили на сайте организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Гирсова Наталья, CC BY 4.0

Забайкальский край оказался на последнем, 83-м месте в этом рейтинге. Эксперты связывают низкий результат с плохим состоянием воздуха, критической ситуацией с биоресурсами и общим ухудшением состояния окружающей среды.

Соседние регионы Забайкалья — Бурятия и Амурская область — заняли соответственно 65-е и 73-е места. Лидерами экологического рейтинга стали Республика Алтай, Москва и Мурманская область.

Помимо Забайкальского края, в число трёх регионов-аутсайдеров вошли также Челябинская и Свердловская области.

Уточнения

Забайка́льский край (неофициально Забайкалье) — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа.

