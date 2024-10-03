Забайкальский край получил статус самого грязного региона в России

Общероссийская общественная организация "Зелёный патруль" опубликовала летний экологический рейтинг регионов России за 2024 год, о чём сообщили на сайте организации.
Забайкальский край оказался на последнем, 83-м месте в этом рейтинге. Эксперты связывают низкий результат с плохим состоянием воздуха, критической ситуацией с биоресурсами и общим ухудшением состояния окружающей среды.
Соседние регионы Забайкалья — Бурятия и Амурская область — заняли соответственно 65-е и 73-е места. Лидерами экологического рейтинга стали Республика Алтай, Москва и Мурманская область.
Помимо Забайкальского края, в число трёх регионов-аутсайдеров вошли также Челябинская и Свердловская области.
Забайка́льский край (неофициально Забайкалье) — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа.
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