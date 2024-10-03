РСТ назвал Дагестан одним из лидеров по бронированию отелей в октябре

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что Дагестан вошёл в число лидеров по бронированию отелей на октябрь. По популярности осенний отдых в Дагестане сопоставим с Краснодарским краем, Московской областью, Ставропольским краем, Калининградской областью и Санкт-Петербургом.

Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, CC BY-SA 4.0

По данным РСТ, стоимость недельного тура в Дагестан составляет в среднем 70 тысяч рублей, что заметно дороже аналогичного отдыха в Москве, который стоит около 48 тысяч рублей. В это же время неделя в Крыму обойдётся туристам примерно в 75 тысяч рублей.

Уточнения

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса.



Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

