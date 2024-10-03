В России хотят ввести круглогодичные льготы на железнодорожные билеты для подростков

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Детям в возрасте от 10 до 17 лет могут предоставить скидку на билеты в поезда дальнего следования круглый год. Соответствующий проект постановления разрабатывается Министерством транспорта РФ.

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

В случае принятия новой нормы, скидка составит 50% от стоимости билета в плацкартные, общие и двухэтажные вагоны с четырёхместными купе. Эта льгота будет доступна всем детям от 10 до 17 лет, независимо от их формы обучения — будь то школа, колледж, институт или домашнее обучение.

Сейчас скидка на билеты доступна только школьникам очной формы обучения и действует только с сентября по май. Новая инициатива предполагает, что льготы будут распространяться на все формы обучения и будут действовать круглый год, включая летние месяцы.

Важное изменение коснётся и порядка подтверждения права на льготу. В настоящее время для получения скидки требуется справка из образовательного учреждения о том, что ребёнок обучается очно. После утверждения новой нормы необходимость в предоставлении такой справки отпадёт, сообщает TourDom.

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти.

