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Бали для любого кошелька: блогер рассказал, сколько нужно зарабатывать для жизни на острове

1:06
Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и поделился своими расчётами о минимальной зарплате, необходимой для комфортной жизни на этом популярном острове. В своём блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен" он подробно рассказал, сколько потребуется денег для одного человека.

Бали для любого кошелька: блогер рассказал, сколько нужно зарабатывать для жизни на острове
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

По мнению Кутового, для жизни на Бали достаточно 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят основные расходы: аренда жилья (30 тысяч рублей), аренда и обслуживание скутера (8 тысяч рублей), оформление визы (3 тысячи рублей), а также питание (около 15 тысяч рублей).

"Правда в том, что Бали на любой кошелек. И жить там можно так же дёшево, как, например, во Вьетнаме. А для кого-то и гораздо дешевле, чем в России", — отметил блогер.

Он добавил, что при этом уровне расходов, конечно, не стоит рассчитывать на роскошные виллы или обеды в дорогих ресторанах, но вполне возможно "сводить концы с концами" и жить достаточно экономно.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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