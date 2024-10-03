Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ханна сообщила о проблемах со здоровьем и опубликовала фото с холтером: невозможно дышать
Предпочтения россиян по типам кузова и цвету среди подержанных авто
Нарышкин: Азербайджан и Россия сорвали американскую провокацию на российского дипломата
Улетевшая из России дочь Любови Успенской не может вернуться домой
Стало известно, чем занимается пропавшая со сцены Анита Цой
Из-за травмы Глушенков пропустит матч с "Оренбургом"
5 мифов об уходе за кожей
Раскрыто местонахождение пропавшей дочери Любови Успенской
Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов

Российский турист пожаловался на условия проживания в пятизвёздочном отеле Египта

1:26
Туризм

Российский турист, побывавший в Египте, поделился негативными впечатлениями о своём отдыхе в пятизвёздочном отеле Concorde El Salam в Шарм-эш-Шейхе. Его отзыв, опубликованный на платформе "Дзен" и портале "Тонкости туризма", описывает ряд разочарований по поводу условий проживания и уровня сервиса.

Российский турист пожаловался на условия проживания в пятизвёздочном отеле Египта
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Турист отметил, что заселение в отель прошло без задержек, но номера оставляют желать лучшего. Он описал их как "очень уставшие", отметив, что шторы были в пятнах от комаров, убитых предыдущими постояльцами. Также путешественник рассказал о ремонте водных каналов на территории отеля, который испортил общий вид и впечатления от окружающей инфраструктуры.

Согласно его словам, ассортимент блюд в пляжном ресторане был скудным, а качество обслуживания в баре также не оправдало ожиданий. Бармены, по его мнению, делали коктейли крайне неудачно, иногда смешивая только один ингредиент вместо полноценного напитка.

Во время отдыха турист посетил экскурсию в Каире, который вызвал у него шок своей бедностью, неухоженностью и грязью. Он также предупредил других путешественников быть осторожнее с местными бедуинами, которые могут попытаться украсть телефон под предлогом фотографии, а потом потребовать за его возврат деньги.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Шарм-эш-Шейх — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Авто
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта
Марина Федункив пожаловалась на свою мать: отдала меня в 6 месяцев
Нутрициолог Никулина рассказала, как избавиться от зависимости от сладкого
Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой
Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика
Дочь Любови Успенской нашлась
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка
Белорусские сыры снова подорожают: республика повысила минимальные цены на экспорт в Россию
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации
Российская армия применила по позициям ВСУ бомбу ФАБ-3000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.