Российский турист пожаловался на условия проживания в пятизвёздочном отеле Египта

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, побывавший в Египте, поделился негативными впечатлениями о своём отдыхе в пятизвёздочном отеле Concorde El Salam в Шарм-эш-Шейхе. Его отзыв, опубликованный на платформе "Дзен" и портале "Тонкости туризма", описывает ряд разочарований по поводу условий проживания и уровня сервиса.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Турист отметил, что заселение в отель прошло без задержек, но номера оставляют желать лучшего. Он описал их как "очень уставшие", отметив, что шторы были в пятнах от комаров, убитых предыдущими постояльцами. Также путешественник рассказал о ремонте водных каналов на территории отеля, который испортил общий вид и впечатления от окружающей инфраструктуры.

Согласно его словам, ассортимент блюд в пляжном ресторане был скудным, а качество обслуживания в баре также не оправдало ожиданий. Бармены, по его мнению, делали коктейли крайне неудачно, иногда смешивая только один ингредиент вместо полноценного напитка.

Во время отдыха турист посетил экскурсию в Каире, который вызвал у него шок своей бедностью, неухоженностью и грязью. Он также предупредил других путешественников быть осторожнее с местными бедуинами, которые могут попытаться украсть телефон под предлогом фотографии, а потом потребовать за его возврат деньги.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Шарм-эш-Шейх — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

