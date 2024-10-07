РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции отдых по системе "всё включено" остаётся самым выгодным вариантом для туристов, особенно учитывая резкий рост цен в кафе и ресторанах за пределами отелей. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), цены в заведениях общественного питания увеличились в пять раз за последние два года из-за инфляции и подорожания продуктов, таких как мясо. Это привело к тому, что отдыхающие практически не имеют другого выбора, кроме как оставаться в отелях с системой "всё включено", где стоимость услуг более предсказуема и доступна.

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“Турецкие отели с системой "всё включено" все еще останутся предпочтительными для российских туристов, правительство не пойдет на ее полную отмену”, считает Мустафа Реджеп Эрчин экономический обозреватель.

Турецкое правительство, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, делает ставку на развитие туристической отрасли, планируя в 2024 году привлечь 60 миллионов туристов и получить доходы в размере 60 миллиардов долларов.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Касымпаша, Стамбул или Бейоглу, Стамбул, Стамбул, Турция) — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.

