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РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год

1:09
Туризм

В Турции отдых по системе "всё включено" остаётся самым выгодным вариантом для туристов, особенно учитывая резкий рост цен в кафе и ресторанах за пределами отелей. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), цены в заведениях общественного питания увеличились в пять раз за последние два года из-за инфляции и подорожания продуктов, таких как мясо. Это привело к тому, что отдыхающие практически не имеют другого выбора, кроме как оставаться в отелях с системой "всё включено", где стоимость услуг более предсказуема и доступна.       

РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год
Фото: freepik.com is licensed under public domain

“Турецкие отели с системой "всё включено" все еще останутся предпочтительными для российских туристов, правительство не пойдет на ее полную отмену”, считает  Мустафа Реджеп Эрчин экономический обозреватель.

Турецкое правительство, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, делает ставку на развитие туристической отрасли, планируя в 2024 году привлечь 60 миллионов туристов и получить доходы в размере 60 миллиардов долларов.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Касымпаша, Стамбул или Бейоглу, Стамбул, Стамбул, Турция) — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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