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МЧС усилили меры безопасности из-за нашествия медведей в Петропавловске-Камчатском

1:00
Туризм

В Петропавловске-Камчатском началось ночное патрулирование после того, как медведи стали активно появляться в городских районах. 

МЧС усилили меры безопасности из-за нашествия медведей в Петропавловске-Камчатском
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

"Для контроля ситуации было создано семь оперативных групп, которые будут использовать дроны с тепловизорами для отслеживания передвижений животных" сообщил Евгений Беляев исполняющий обязанности главы города.

Жителям города настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и избегать посещения лесных районов без необходимости.

Режим повышенной готовности был введён 27 сентября после многочисленных сообщений о медведях, которые появляются вблизи жилых домов и даже у школ. По данным регионального управления МЧС, только 30 сентября в городе было замечено пять медведей.

Эта ситуация стала особенно тревожной для местных властей, так как животные могут представлять серьёзную опасность для жителей, особенно детей.

Уточнения

Петропа́вловск-Камча́тский — город в России, административный центр Камчатского края. Составляет административно-территориальную единицу (город краевого подчинения), в границах которой образован Петропавловск-Камчатский городской округ.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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