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Мэр Геленджика пригласил туристов в город

0:54
Туризм

Геленджик установил рекорд по числу туристов за последние 3 года. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

Мэр Геленджика пригласил туристов в город
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам градоначальника, с начала 2024-го Геленджик посетили более 4 миллионов путешественников. Примерно столько же туристов город принял за весь 2023 год. Алексей Богодистов уточнил, что сейчас идёт активное бронирование на зимние месяцы. Санатории и здравницы курорта подготовили программы по отдыху и оздоровлению.

"Сейчас в Геленджике время для тихого отдыха, когда можно спокойно и без суеты насладиться природой и красотой курорта. Приезжайте", — заключил мэр.

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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