В гости к семье Крецу: в Рязанской области может появиться новый турмаршрут

В Рязанской области начнут развивать винный туризм. Соответствующая информация опубликована на странице Рязанского муниципального района области города в соцсети "ВКонтакте".
Виноградную плантацию теперь можно увидеть в деревне Путково.
"Семья Крецу выращивает на своём участке виноград 62 сортов! На плантации сейчас отлично растут почти 350 кустов", — сказано в сообщении.
Уточняется, что в перспективе Анастасия и Виорел Крецу планируют организовать агротуризм, а также совместить его с винным туризмом. Предположительно, в ближайшем будущем в Рязанском районе появится турмаршрут к семье.
Ранее Pravda.Ru писала, почему российские виноградники становятся востребованными у путешественников.
Ряза́нская о́бласть — субъект Российской Федерации в европейской части России, входит в состав Центрального федерального округа.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.