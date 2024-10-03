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В гости к семье Крецу: в Рязанской области может появиться новый турмаршрут

Туризм

В Рязанской области начнут развивать винный туризм. Соответствующая информация опубликована на странице Рязанского муниципального района области города в соцсети "ВКонтакте".

В гости к семье Крецу: в Рязанской области может появиться новый турмаршрут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Виноградную плантацию теперь можно увидеть в деревне Путково. 

"Семья Крецу выращивает на своём участке виноград 62 сортов! На плантации сейчас отлично растут почти 350 кустов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в перспективе Анастасия и Виорел Крецу планируют организовать агротуризм, а также совместить его с винным туризмом. Предположительно, в ближайшем будущем в Рязанском районе появится турмаршрут к семье.

Ранее Pravda.Ru писала, почему российские виноградники становятся востребованными у путешественников.

Уточнения

Ряза́нская о́бласть — субъект Российской Федерации в европейской части России, входит в состав Центрального федерального округа.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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