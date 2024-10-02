Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Консульство Испании внесло изменения в требования к документам для получения шенгенской визы. Об этом говорится в уведомлении на сайте визового центра в Москве. Новые требования касаются всех категорий визитёров, независимо от целей поездки. Теперь заявители должны предоставить дополнительные документы для получения визы, что затронет в первую очередь граждан старше 18 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Одним из ключевых нововведений является требование для граждан предоставить выписку из Фонда пенсионного и социального страхования РФ о своей трудовой деятельности за последние десять лет. Выписка должна быть заверена цифровой или "живой" подписью. Это правило распространяется на все, кто подает заявление на шенгенскую визу в консульстве Испании в Москве. Похожая практика теперь применяется и в консульстве Италии в Санкт-Петербурге, что говорит о тенденции ужесточения требований к документам для визовых заявлений.

Если заявитель является безработным, ему также необходимо предоставить документы, подтверждающие его связь с Россией. К таким документам могут относиться, например, справка о браке из ЗАГСа или свидетельство о праве на владение недвижимостью.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

