Япония ужесточила требования к подаче визовых документов для россиян

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство Японии в России представило обновлённый перечень документов для оформления визы, сопровождаемый детальными рекомендациями для заявителей. Это первый раз, когда дипмиссия выпустила настолько подробные инструкции, что, как утверждают эксперты, связано с большим количеством ошибок при подаче документов.

Фото: flickr.com by Dang Son

Важным остаётся то, что сами требования к документам не изменились, однако растущий туристический поток подтолкнул посольство к разъяснению правил, чтобы упростить процесс для всех заинтересованных сторон.

Для получения разрешения на въезд в Японию туристам нужно представить анкету, заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта, выписку из банка, справку с места работы, подробную программу пребывания, подтверждение бронирования авиабилетов и отелей. В случае подачи на многократную визу потребуется также письмо на английском или японском языке, объясняющее необходимость многократных посещений.

Часто допускаемые ошибки связаны с отсутствием "мокрых" печатей и подписей на справках из банка и с работы. Посольство подчёркивает, что распечатки из личного кабинета или онлайн-выписки не принимаются. Ещё одно важное требование касается подачи заявления на многократную визу: заявителю необходимо доказать, что он посетил Японию хотя бы один раз в последние три года. Также отмечается, что при подаче документов через доверенное лицо сам заявитель должен находиться на территории России.

Среди требований — все документы должны быть представлены в строгом порядке, начиная с анкеты. Не допускается сшивка листов скобами или скрепками. Это должно сделать процесс подачи максимально удобным и понятным как для заявителей, так и для сотрудников посольства.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

