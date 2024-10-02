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Шри-Ланка сделала безвизовый въезд для граждан РФ

Туризм

Правительство Шри-Ланки приняло решение разрешить гражданам 35 стран, в том числе России, безвизовый въезд на территорию Шри-Ланки начиная с 1 октября 2024 года. Об этом сообщил советник Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.

Шри-Ланка сделала безвизовый въезд для граждан РФ
Фото: commons.wikimedia.org by vivali, CC BY 3.0

Согласно публикации "Daily Mirror”, помимо России в число 35 стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на Шри-Ланку вошли: Беларусь, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие государства.

Решение о безвизовом въезде было принято правительством Шри-Ланки ещё в августе прошлого года. Ранее российским туристам приходилось оформлять визу для посещения страны, стоимость которой варьировалась от 50 до 60 долларов в зависимости от её типа. Однако с осени 2023 года Шри-Ланка в пилотном режиме начала выдавать гражданам России и ещё шести стран бесплатные документы на въезд. Этот эксперимент должен был первоначально завершиться 31 марта 2024 года, но впоследствии неоднократно продлевался.

Ранее издание "ТурДом" сообщало о том, что на Шри-Ланке была восстановлена электронная система выдачи виз, которая действовала до апреля 2024 года. Из-за закрытия онлайн-портала прием иностранных граждан стал серьёзной проблемой для иммиграционной службы страны.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ - островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.
 

Ви́за - разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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