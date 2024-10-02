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Росавиация обновила рекомендации по полётам над Ближним Востоком

1:05
Туризм

После анализа ситуации на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15:30 до 19:00 по московскому времени, а 3 октября — с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Росавиация обновила рекомендации по полётам над Ближним Востоком
Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

В результате ракетного обстрела Ирана как минимум один российский самолет изменил свой маршрут. Речь идет о лайнере авиакомпании Red Wings, летевшем из Сочи в Тель-Авив, который был вынужден совершить посадку в запасном аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте. Кроме того, авиакомпания отменила рейс 4312 из Тель-Авива в Сочи.

Напомним, в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и массированными ракетными ударами Ирана вечером 1 октября Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полётов в Иран, Ирак и Израиль.

Уточнения

Росавиация — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению госимуществом в сфере воздушного транспорта, использования воздушного пространства, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ.

Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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