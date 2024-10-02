Пилот заснял иранские ракеты в небе

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилот авиакомпании British Airways во время рейса в Дубай, смог заснять полет ракет с территории Ирана. Первоначально кадры были опубликованы на сайте газеты New York Post, а затем получили широкое распространение в социальных сетях.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

"Кадры сделаны в ночь со вторника на среду во время полета над территорией Ирана, откуда были выпущены снаряды по Израилю. Все ракеты благополучно пролетели мимо борта, но видео показывает, насколько близко Иран был к тому, чтобы спровоцировать международный инцидент", — сообщает New York Post.

Иран 1 октября во второй раз в истории провел масштабный ракетный обстрел по территории Израиля, назвав это актом самозащиты. Израильские военные сообщили, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых им удалось перехватить. Видеозаписи последствий падения ракет в различных районах Израиля были широко распространены в социальных сетях.

Росавиация выпустила рекомендацию российским авиакомпаниям отменить полеты в Иран, Ирак и Израиль, а также воздерживаться от использования воздушного пространства этих стран.

Уточнения

British Airways plc - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе.

