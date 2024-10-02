Стюардесса объяснила, почему не стоит пить кофе перед полётом на самолёте

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не рекомендуется пить кофе в самолёте, особенно если вы и так нервничаете перед полётом. Об этом рассказала стюардесса по имени Мива в ролике на TikTok, в котором она делится советами о том, как уменьшить страх перед авиаперелётами. В отличие от других советов, здесь речь идёт не о чистоте контейнеров для воды, а о влиянии кофеина на нервную систему.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Первыё и основной совет — отказаться от утренней чашки кофе перед полётом. Независимо от того, насколько ранним будет рейс, Мива настоятельно рекомендует не начинать утро с кофе и избегать его потребления как до, так и во время полёта.

Причина проста: кофеин может усиливать напряжение и мешать заснуть, что лишь усугубляет чувство тревоги. По её словам, кофеин является стимулятором, который активирует нервную систему, заставляя организм вырабатывать адреналин, что делает человека более тревожным и нервным, чем обычно. В итоге пассажиру приходится бодрствовать и испытывать стресс в течение всего полёта. Мива добавила, что даже чёрный чай лучше не пить — хоть в нём и содержится меньше кофеина, он всё же может повлиять на эмоциональное состояние.

Кроме того, стюардесса дала и другие советы тем, кто боится летать. Она советует "вложиться в комфорт" во время полёта, насколько это возможно. Даже если первый класс не по карману, можно забронировать место с большим пространством для ног и надеть что-нибудь удобное. Это улучшит общее самочувствие. Она также рекомендует взять с собой подушку для шеи или маску для сна — это поможет расслабиться.

Ещё один важный совет от Мивы — не бояться обращаться к стюардам, если тревога становится слишком сильной. По её словам, члены экипажа всегда готовы помочь пассажирам во время полёта.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Стюарде́сса также бортпроводни́к — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте.

