Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сварить идеальный рис: кулинарный трюк, о котором вы не знали
Nature Geoscience: Эверест увеличивается в высоте каждый год
Инфляция вместо доходов: прожиточный минимум в России начнут рассчитывать по-новому
Это перебор: политолог назвал условие, при котором США разрешат Киеву бить вглубь России западным оружием
Адвокат Успенской рассказала, что дочь певицы завербовало иностранное государство
6 критических шагов при замене тормозных колодок, о которых забывают даже опытные водители
Почему в осенне-зимнем сезоне стоит задуматься о приобретении экошубы?
Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей
Владимир Путин назначил Артема Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

Стюардесса объяснила, почему не стоит пить кофе перед полётом на самолёте

1:56
Туризм

Не рекомендуется пить кофе в самолёте, особенно если вы и так нервничаете перед полётом. Об этом рассказала стюардесса по имени Мива в ролике на TikTok, в котором она делится советами о том, как уменьшить страх перед авиаперелётами. В отличие от других советов, здесь речь идёт не о чистоте контейнеров для воды, а о влиянии кофеина на нервную систему.

Стюардесса объяснила, почему не стоит пить кофе перед полётом на самолёте
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Первыё и основной совет — отказаться от утренней чашки кофе перед полётом. Независимо от того, насколько ранним будет рейс, Мива настоятельно рекомендует не начинать утро с кофе и избегать его потребления как до, так и во время полёта.

Причина проста: кофеин может усиливать напряжение и мешать заснуть, что лишь усугубляет чувство тревоги. По её словам, кофеин является стимулятором, который активирует нервную систему, заставляя организм вырабатывать адреналин, что делает человека более тревожным и нервным, чем обычно. В итоге пассажиру приходится бодрствовать и испытывать стресс в течение всего полёта. Мива добавила, что даже чёрный чай лучше не пить — хоть в нём и содержится меньше кофеина, он всё же может повлиять на эмоциональное состояние.

Кроме того, стюардесса дала и другие советы тем, кто боится летать. Она советует "вложиться в комфорт" во время полёта, насколько это возможно. Даже если первый класс не по карману, можно забронировать место с большим пространством для ног и надеть что-нибудь удобное. Это улучшит общее самочувствие. Она также рекомендует взять с собой подушку для шеи или маску для сна — это поможет расслабиться.

Ещё один важный совет от Мивы — не бояться обращаться к стюардам, если тревога становится слишком сильной. По её словам, члены экипажа всегда готовы помочь пассажирам во время полёта.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Стюарде́сса также бортпроводни́к — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Садоводство, цветоводство
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Как сварить идеальный рис: кулинарный трюк, о котором вы не знали
Nature Geoscience: Эверест увеличивается в высоте каждый год
Инфляция вместо доходов: прожиточный минимум в России начнут рассчитывать по-новому
Стюардесса объяснила, почему не стоит пить кофе перед полётом на самолёте
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань
Это перебор: политолог назвал условие, при котором США разрешат Киеву бить вглубь России западным оружием
Адвокат Успенской рассказала, что дочь певицы завербовало иностранное государство
6 критических шагов при замене тормозных колодок, о которых забывают даже опытные водители
Почему в осенне-зимнем сезоне стоит задуматься о приобретении экошубы?
Рецепт сочных крылышек: простое блюдо, которое удивит гостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.