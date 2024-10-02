Почему автотуризм в заповедниках России сталкивается с трудностями?

Примерно 40% россиян проживают в непосредственной близости от заповедников, национальных парков и других охраняемых территорий, куда можно отправиться на увлекательное путешествие. Несмотря на это, до половины таких мест невозможно добраться на автомобиле, сообщает бюро территориального развития ATLAS.
Россияне, как правило, предпочитают путешествовать на автомобиле, но автотуризм в отношении заповедников сталкивается с множеством трудностей. Главные из них — неудобная логистика, нехватка организованных маршрутов и недостаток информации о достопримечательностях. Путешественникам приходится комбинировать разные виды транспорта, что зачастую приводит к значительным затратам на дорогу — до 60% бюджета поездки. Для сравнения, в других странах расходы на транспорт составляют лишь треть от общей стоимости путешествия.
Специалисты считают, что для успешного развития эко- и автотуризма необходимо создание комплексных маршрутов, с продуманной инфраструктурой и поддержкой цифровых сервисов. Такие меры помогут облегчить организацию поездок и сделать путешествия по России более доступными и привлекательными для туристов.
Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.
Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.