Почему автотуризм в заповедниках России сталкивается с трудностями?

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Примерно 40% россиян проживают в непосредственной близости от заповедников, национальных парков и других охраняемых территорий, куда можно отправиться на увлекательное путешествие. Несмотря на это, до половины таких мест невозможно добраться на автомобиле, сообщает бюро территориального развития ATLAS.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Россияне, как правило, предпочитают путешествовать на автомобиле, но автотуризм в отношении заповедников сталкивается с множеством трудностей. Главные из них — неудобная логистика, нехватка организованных маршрутов и недостаток информации о достопримечательностях. Путешественникам приходится комбинировать разные виды транспорта, что зачастую приводит к значительным затратам на дорогу — до 60% бюджета поездки. Для сравнения, в других странах расходы на транспорт составляют лишь треть от общей стоимости путешествия.

Специалисты считают, что для успешного развития эко- и автотуризма необходимо создание комплексных маршрутов, с продуманной инфраструктурой и поддержкой цифровых сервисов. Такие меры помогут облегчить организацию поездок и сделать путешествия по России более доступными и привлекательными для туристов.

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.



Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.

