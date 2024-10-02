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Аэрофлот возобновил прямые рейсы в Гоа

1:05
Туризм

"Аэрофлот" восстановил прямое авиасообщение из Екатеринбурга и Москвы в Гоа, Индия. Полёты будут осуществляться в новый международный аэропорт Гоа Манохар.

Аэрофлот возобновил прямые рейсы в Гоа
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В течение пикового туристического сезона "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы в Гоа дважды в неделю — по вторникам и субботам. С 25 октября добавится новая частота из Москвы по пятницам с обратным рейсом из Гоа по субботам. Из Екатеринбурга в Гоа запланированы полеты трижды в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, сообщили в авиакомпании.

Международный аэропорт Манохар, расположенный в Северном Гоа в 35 км от Панаджи, столицы штата, начал обслуживать коммерческие авиарейсы с января 2023 года. Аэропорт предлагает пассажирам современную инфраструктуру, комфортное и оперативное наземное обслуживание, а также зоны отдыха, шопинга и рестораны национальной и международной кухни.

Уточнения

Го́а — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан.

"Аэрофло́т" — общее наименование большей части гражданской авиации СССР. Унаследовал советскую торговую марку и регулярные валютные поступления от иностранных авиакомпаний за выполняемые ими полёты.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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