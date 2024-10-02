В Иране более 40 российских туристов

В Иране находится от 30 до 40 клиентов российских туроператоров, сообщает ассоциация туроператоров России.

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"Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране, по предварительным данным, до 30-40 клиентов туроператоров", — отметили в АТОР.

Ранее Росавиация выпустила рекомендацию российским авиакомпаниям временно отказаться от полетов в аэропорты и воздушное пространство Израиля, Ирака и Ирана до особого распоряжения.



По словам Ломидзе, исполнительного директора АТОР, в Израиле в настоящее время нет организованных российских туристов. Российские туроператоры прекратили продажу туров в эту страну с октября 2023 года. Однако в Израиле по-прежнему проживает и находится с личными или деловыми целями значительное количество российских граждан.



Напомним, согласно информации газеты The Jerusalem Post, во время обстрела Иран выпустил порядка 400 ракет по территории Израиля.

Уточнения

Ира́н - государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



