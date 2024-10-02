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Итальянец прокатился на поезде по России и восстанавливался после поездки четыре дня

1:13
Туризм

Итальянец вместе с русской женой отправился в увлекательное путешествие по России на поезде, впечатлениями от которого супруги поделились в блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Итальянец прокатился на поезде по России и восстанавливался после поездки четыре дня
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Пара решила отправиться из Минеральных Вод в Крым на отдых, выбрав железнодорожный транспорт для большей атмосферы и романтики.

Девушка остановила свой выбор на боковых полках в купе, считая их более удобными и приватными, так как за столом не приходилось делить пространство с соседями. Однако итальянец, изучив все варианты, пришёл к выводу, что традиционные нижние полки гораздо длиннее и удобнее для сна.

Одним из ярких впечатлений итальянца стали чайные кружки в подстаканниках, которые выдаются в поездах для чая. Этот элемент оказался для него настолько очаровательным, что он даже поинтересовался, можно ли купить такую кружку на память.

Однако поездка оказалась более утомительной, чем ожидал итальянец. Жена описала его состояние словами:

"В общем, впечатления от поезда такие: опыт интересный, но устал от поезда больше, чем ожидал, отходил четыре дня".

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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