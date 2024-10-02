Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам

Российское посольство в Тегеране обратилось к своим гражданам, находящимся на территории Ирана, с просьбой проявить осторожность и сохранять спокойствие.
В официальном Telegram-канале посольства размещено обращение, в котором россиян призывают воздержаться от фото- и видеосъемок на улицах, а также не поддаваться паническим настроениям, распространяемым в социальных сетях.
"Ситуация в стране требует спокойствия и хладнокровия", — говорится в официальном заявлении.
В посольстве также добавили, что следует ожидать официальных уведомлений властей о возобновлении работы аэропортов в Иране. В условиях текущей ситуации дипломаты настоятельно рекомендовали избегать участия в любых массовых мероприятиях и оставаться на связи с консульскими службами.
Помимо этого, посольство подтвердило, что российские загранучреждения в Иране, включая посольство и консульства, работают в обычном режиме.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.