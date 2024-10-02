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Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам

0:59
Туризм

Российское посольство в Тегеране обратилось к своим гражданам, находящимся на территории Ирана, с просьбой проявить осторожность и сохранять спокойствие.

Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, CC BY-SA 4.0

В официальном Telegram-канале посольства размещено обращение, в котором россиян призывают воздержаться от фото- и видеосъемок на улицах, а также не поддаваться паническим настроениям, распространяемым в социальных сетях.

"Ситуация в стране требует спокойствия и хладнокровия", — говорится в официальном заявлении.

В посольстве также добавили, что следует ожидать официальных уведомлений властей о возобновлении работы аэропортов в Иране. В условиях текущей ситуации дипломаты настоятельно рекомендовали избегать участия в любых массовых мероприятиях и оставаться на связи с консульскими службами.

Помимо этого, посольство подтвердило, что российские загранучреждения в Иране, включая посольство и консульства, работают в обычном режиме.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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