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Более 5 тысяч туристов посетили Абхазию с "единым" билетом в 2024 году

1:18
Туризм

В 2024 году более 5 тысяч туристов воспользовались "единым" билетом, чтобы посетить Абхазию, согласно данным Минтранса России.

Более 5 тысяч туристов посетили Абхазию с "единым" билетом в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by WomEOS, CC BY-SA 2.0

Программа была доступна с 30 апреля по 30 сентября и предоставляла удобный способ добраться до курортов этой страны из любой точки России.

Сначала путешественники могли воспользоваться самолётом до аэропорта Сочи или поездом до вокзала Адлера, а затем пересесть на автобус и отправиться в один из пяти городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум.

Наибольшей популярностью пользовались Пицунда, куда отправилось 46% туристов, и Сухум — его выбрали 20% путешественников. Интересно, что подавляющее большинство отдыхающих предпочли путешествие на поезде — таким образом добирались до Абхазии 95% пассажиров.

На начало октября Минтранс напоминает, что программа "единого" билета доступна не только для Абхазии. Туристы могут приобрести билёты до Суздаля, на побережье Балтийского моря, в Белозёрск и Кириллов Вологодской области, в регионы Удмуртии и Дагестана, а также на популярный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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