Учёные выяснили, что путешествия снижают риск преждевременного старения

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Учёные из Австралии провели исследование, результаты которого показали, что путешествия оказывают положительное влияние на здоровье человека, способствуя снижению риска преждевременного старения. Об этом пишет Women's Health. Эксперты отмечают, что новые эмоции, впечатления, социальные связи и улучшение сна способствуют появлению новых нейронных связей в мозге, что помогает поддерживать его здоровье и предотвращать старение.

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В процессе путешествий человек получает разнообразные впечатления, которые стимулируют мозг, а также создаёт новые социальные контакты, что положительно сказывается на его психоэмоциональном состоянии. Помимо этого, пребывание в новых местах способствует нормализации сна, так как часто путешественники больше проводят времени на свежем воздухе и физически активны. Все эти факторы вместе укрепляют не только нервную систему, но и общий иммунитет организма.

Кроме того, исследование показало, что путешествия способствуют снижению уровня стресса. Во время поездок люди имеют возможность отвлечься от повседневных забот, расслабиться и посвятить время себе, что благотворно влияет на психологическое состояние и укрепляет эмоциональное здоровье. Уменьшение стресса также снижает риск развития хронических заболеваний и поддерживает организм в тонусе.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

