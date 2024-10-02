Турагент назвала лучшие направления для осеннего отдыха с детьми

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семейный отдых с детьми осенью можно устроить в нескольких интересных местах России, советует турагент Наталия Ансталь. Среди лучших направлений она назвала Сочи, Калининград и Санкт-Петербург.

Фото: www.freepik.com

Калининградская область, по её словам, привлекает своими необычными местами, такими как Зеленоградск — знаменитый "город кошек". Этот город украшен множеством изображений кошек на зданиях, а также обустроен специальными переходами и лавочками в форме кошек, что делает его настоящей находкой для маленьких путешественников.

Если семья готова к длительным перелётам, то Камчатка — тоже отличный вариант. С её впечатляющими вулканами путешествие станет настоящим приключением, особенно для детей постарше. Для более комфортного отдыха Ансталь рекомендует Сочи, где, несмотря на прохладное море, можно интересно провести время, посетив Олимпийский парк и прогуливаясь по живописной набережной, сообщает NEWS.ru.

Ещё один вариант — поездка в Санкт-Петербург. Город предлагает массу возможностей для культурного отдыха: посещение достопримечательностей, развод мостов, уютные отели для проживания. Также можно рассмотреть поездку в Казань, но только на короткое время, так как из-за длительных прогулок дети могут быстро уставать. Более спокойный отдых на природе можно провести в Карелии, посетив парк "Рускеала".

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.



