Эксперт раскрыл причину ухудшения качества обслуживания в отелях Турции

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на растущий поток туристов в Турцию, местная туристическая индустрия сталкивается с серьёзными проблемами. Количество квалифицированных кадров в отелях стремительно уменьшается, а на их место приходят неопытные иностранные работники, сообщил президент Эгейской ассоциации туристических предприятий и гостиниц (ETIK) Мехмет Ишлер.

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По его словам, ситуация на рынке труда Турции крайне сложная. Закрывается множество туристических учебных заведений, которые готовили персонал для гостиниц и ресторанов, а около 90% выпускников оставшихся учебных центров не идут работать по специальности из-за низких зарплат.

Ситуация осложняется тем, что опытные специалисты, уже работающие в туризме, уезжают в другие страны, где зарплаты значительно выше. Среди популярных направлений для трудовой миграции — Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие. В результате турецкий рынок труда страдает от нехватки квалифицированного персонала, что вынуждает владельцев отелей искать работников за границей.

Сейчас гостиницы активно нанимают сотрудников из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и России. Их труд обходится дешевле, что позволяет отельерам экономить, но снижает качество обслуживания. Как отметил Мехмет Ишлер, многие из новых работников не знакомы с классическим турецким гостеприимством, и это негативно сказывается на уровне предоставляемых услуг.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

