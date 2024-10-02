Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России напал на жителя Таиланда Рачана рядом с одним из отелей Бангкока. Пострадавший оказался младшим братом известной тайской актрисы Чалиды Виджитвонгтонг, а также владельцем гостиницы. Об этом пишет издание "The Thaiger".

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Инцидент произошёл 25 сентября. Двое туристов пришли ночью в ресторан. Их не стали обслуживать, поскольку заведение закрывалось. Путешественники начали выражать недовольство.

Тогда сотрудник ресторана позвонил Рачану и попросил помочь уладить конфликт. Он уговорил туристов уйти в отель. Однако впоследствии один из путешественников вышел из своего номера и отправился на поиски Рачана. Когда он нашёл его, то избил.

Полиция прибыла на место происшествия через 40 минут после вызова. Нападавший успел скрыться. Позднее подозреваемого задержали, однако почти сразу отпустили.

В полиции Чалиде посоветовали простить иностранца и не портить туристический имидж королевства.

"Мы тайцы. Мы должны прощать иностранных туристов ради нашей страны. Вам не следует беспокоиться об этом случае", — привело издание слова полицейского.

Чалида заявила, что это несправедливо по отношению к её семье и всему тайскому народу.

Ранее Pravda.Ru писала о традициях и правилах Таиланда, которые стоит знать туристам.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

