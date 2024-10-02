Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет
Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника
Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая
Зубы и здоровье: как связаны десны и хронические болезни
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры

Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства

1:28
Туризм

Турист из России напал на жителя Таиланда Рачана рядом с одним из отелей Бангкока. Пострадавший оказался младшим братом известной тайской актрисы Чалиды Виджитвонгтонг, а также владельцем гостиницы. Об этом пишет издание "The Thaiger".

Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Инцидент произошёл 25 сентября. Двое туристов пришли ночью в ресторан. Их не стали обслуживать, поскольку заведение закрывалось. Путешественники начали выражать недовольство.

Тогда сотрудник ресторана позвонил Рачану и попросил помочь уладить конфликт. Он уговорил туристов уйти в отель. Однако впоследствии один из путешественников вышел из своего номера и отправился на поиски Рачана. Когда он нашёл его, то избил.

Полиция прибыла на место происшествия через 40 минут после вызова. Нападавший успел скрыться. Позднее подозреваемого задержали, однако почти сразу отпустили.

В полиции Чалиде посоветовали простить иностранца и не портить туристический имидж королевства.

"Мы тайцы. Мы должны прощать иностранных туристов ради нашей страны. Вам не следует беспокоиться об этом случае", — привело издание слова полицейского.

Чалида заявила, что это несправедливо по отношению к её семье и всему тайскому народу.

Ранее Pravda.Ru писала о традициях и правилах Таиланда, которые стоит знать туристам.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Красота и стиль
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы Аудио 
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Наука и техника
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры
Дональд Трамп предрёк борьбу за статус мировой валюты для доллара
Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
Млечный Путь теряет спутников: учёные пытаются разгадать тайну
Названы простые способы очистки сантехники от налёта без химии
Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?
Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.