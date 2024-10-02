Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства

Турист из России напал на жителя Таиланда Рачана рядом с одним из отелей Бангкока. Пострадавший оказался младшим братом известной тайской актрисы Чалиды Виджитвонгтонг, а также владельцем гостиницы. Об этом пишет издание "The Thaiger".
Инцидент произошёл 25 сентября. Двое туристов пришли ночью в ресторан. Их не стали обслуживать, поскольку заведение закрывалось. Путешественники начали выражать недовольство.
Тогда сотрудник ресторана позвонил Рачану и попросил помочь уладить конфликт. Он уговорил туристов уйти в отель. Однако впоследствии один из путешественников вышел из своего номера и отправился на поиски Рачана. Когда он нашёл его, то избил.
Полиция прибыла на место происшествия через 40 минут после вызова. Нападавший успел скрыться. Позднее подозреваемого задержали, однако почти сразу отпустили.
В полиции Чалиде посоветовали простить иностранца и не портить туристический имидж королевства.
"Мы тайцы. Мы должны прощать иностранных туристов ради нашей страны. Вам не следует беспокоиться об этом случае", — привело издание слова полицейского.
Чалида заявила, что это несправедливо по отношению к её семье и всему тайскому народу.
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Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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