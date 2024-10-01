Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Микроволновка безопасна: когда можно и нужно ею пользоваться
Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров
Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением
Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд
Учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ
Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Африки и Ближнего Востока

Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза

1:21
Туризм

Иностранный путешественник, побывавший более чем в 50 круизах по всему миру, поделился советом, который поможет туристам сэкономить и избежать ненужных хлопот. По его словам, один простой предмет — универсальный адаптер для розеток — должен быть у каждого путешественника, независимо от уровня его привилегий и статуса на борту.

Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, PDM

"Мой главный совет: всегда берите с собой универсальный адаптер. В каютах часто мало розеток, и они могут быть других стандартов. Вам нужно заряжать телефоны, планшеты или использовать фен, а розетки могут не подходить", — рассказал он в интервью британскому порталу The Sun.

Путешественник отметил, что на многих круизных лайнерах, особенно иностранных, установлены американские или европейские розетки. "Люди садятся на корабль в Саутгемптоне, рассчитывая, что там будут британские розетки. Потом они удивляются, что не могут ничего подключить", — добавил он.

Универсальный адаптер решает эту проблему. Его легко можно купить в магазинах электроники или заказать онлайн, причем цена невысока.

"Это может показаться мелочью, но это действительно важно. Многие забывают об этом и вынуждены либо переплачивать за адаптеры на борту, либо обходиться без нужных устройств", — предупредил он.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Наука и техника
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Последние материалы
Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза
Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров
Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением
Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд
Учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ
Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Африки и Ближнего Востока
Кофемолка с пылесосом: почему летающие автомобили рано запускать в массовое производство
Пять важных деталей скандинавского стиля, которые многие упускают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.