Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранный путешественник, побывавший более чем в 50 круизах по всему миру, поделился советом, который поможет туристам сэкономить и избежать ненужных хлопот. По его словам, один простой предмет — универсальный адаптер для розеток — должен быть у каждого путешественника, независимо от уровня его привилегий и статуса на борту.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, PDM

"Мой главный совет: всегда берите с собой универсальный адаптер. В каютах часто мало розеток, и они могут быть других стандартов. Вам нужно заряжать телефоны, планшеты или использовать фен, а розетки могут не подходить", — рассказал он в интервью британскому порталу The Sun.

Путешественник отметил, что на многих круизных лайнерах, особенно иностранных, установлены американские или европейские розетки. "Люди садятся на корабль в Саутгемптоне, рассчитывая, что там будут британские розетки. Потом они удивляются, что не могут ничего подключить", — добавил он.

Универсальный адаптер решает эту проблему. Его легко можно купить в магазинах электроники или заказать онлайн, причем цена невысока.

"Это может показаться мелочью, но это действительно важно. Многие забывают об этом и вынуждены либо переплачивать за адаптеры на борту, либо обходиться без нужных устройств", — предупредил он.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

