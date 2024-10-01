Томатный сок в самолёте: что делает его таким популярным у пассажиров?

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Томатный сок в самолёте — это выбор, который многие делают, даже если в обычной жизни не пьют его. Почему же на высоте томатный сок кажется таким привлекательным? Ответ кроется в изменениях, которые происходят с нашим организмом на борту.

Фото: flickr.com by Ricardo Liberato, CC BY-SA 2.0

Во время полёта давление и влажность в салоне заметно отличаются от условий на земле, и это влияет на вкусовые рецепторы. Исследования показывают, что на высоте вкус воспринимается иначе: солёные и сладкие ощущения становятся менее интенсивными, в то время как кислые и умами, наоборот, усиливаются. Именно вкус умами, который характерен для томатного сока, проявляется особенно ярко, что и делает его таким популярным у пассажиров.

Кроме того, не стоит забывать про обезвоживание, которое наступает из-за сухого воздуха в самолёте. Томатный сок помогает утолить жажду и компенсировать потерю жидкости благодаря своему составу. Плюс, он богат полезными веществами, такими как витамины А и С, поддерживающие иммунитет во время перелёта, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

