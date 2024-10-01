Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ
Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Африки и Ближнего Востока
Кофемолка с пылесосом: почему летающие автомобили рано запускать в массовое производство
Пять важных деталей скандинавского стиля, которые многие упускают
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве
Тревожный сигнал с орбиты: ситуация с утечкой воздуха на МКС накаляется
Когда на повышенный расход масла в двигателе можно не обращать внимания

Томатный сок в самолёте: что делает его таким популярным у пассажиров?

1:10
Туризм

Томатный сок в самолёте — это выбор, который многие делают, даже если в обычной жизни не пьют его. Почему же на высоте томатный сок кажется таким привлекательным? Ответ кроется в изменениях, которые происходят с нашим организмом на борту.

Томатный сок в самолёте: что делает его таким популярным у пассажиров?
Фото: flickr.com by Ricardo Liberato, CC BY-SA 2.0

Во время полёта давление и влажность в салоне заметно отличаются от условий на земле, и это влияет на вкусовые рецепторы. Исследования показывают, что на высоте вкус воспринимается иначе: солёные и сладкие ощущения становятся менее интенсивными, в то время как кислые и умами, наоборот, усиливаются. Именно вкус умами, который характерен для томатного сока, проявляется особенно ярко, что и делает его таким популярным у пассажиров.

Кроме того, не стоит забывать про обезвоживание, которое наступает из-за сухого воздуха в самолёте. Томатный сок помогает утолить жажду и компенсировать потерю жидкости благодаря своему составу. Плюс, он богат полезными веществами, такими как витамины А и С, поддерживающие иммунитет во время перелёта, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). 

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Красота и стиль
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев
Последние материалы
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ
Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Африки и Ближнего Востока
Кофемолка с пылесосом: почему летающие автомобили рано запускать в массовое производство
Пять важных деталей скандинавского стиля, которые многие упускают
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Томатный сок в самолёте: что делает его таким популярным у пассажиров?
Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве
Тревожный сигнал с орбиты: ситуация с утечкой воздуха на МКС накаляется
Когда на повышенный расход масла в двигателе можно не обращать внимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.