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Эксперт объяснила, как курс рубля и спрос влияют на стоимость авиаперелётов

2:02
Туризм

Многие россияне предпочитают самолёт поездам, и это неудивительно: авиаперелёты значительно быстрее. Но, учитывая рост цен на многие товары, возникает вопрос: как изменятся цены на авиабилеты до конца 2024 года? Руководитель туристического агентства "География" Елена Агаршёва в беседе с RuNews24. ru дала свои прогнозы.

Эксперт объяснила, как курс рубля и спрос влияют на стоимость авиаперелётов
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

"Рост цен всегда происходит в рамках инфляции. В прошлом году цены на авиабилеты увеличились, в том числе по причине роста стоимости топлива и затрат авиакомпаний на обслуживание самолетов, так как в России летают самолеты зарубежные. Кроме того, с ростом интереса к полетам внутри страны наблюдается значительное изменение в структуре рейсов. В настоящее время 80% пассажирских перелетов у российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, а лишь 20% на международные", — пояснила Агаршёва.

Кроме того, в период пандемии коронавируса российские авиаперевозчики снизили стоимость билетов, и спустя пять лет цены возвращаются на прежний уровень. Агаршёва напомнила, что при раннем бронировании билеты всегда дешевле: их можно приобрести за 11 месяцев до полёта.

Что касается международных рейсов, цена на билеты сильно зависит от валютных колебаний.

"На международных маршрутах наблюдается достаточное количество перевезённых пассажиров при умеренном, но стабильном спросе. Присутствует определённая глубина продаж и рост, который может продолжаться и усиливаться в зависимости от цен на авиаперелёты и отели в период путешествий. В настоящее время курс рубля стабилизировался благодаря обязательной продаже валютной выручки и высокой процентной ставке Центрального банка, однако предсказать его движение во втором квартале текущего года весьма затруднительно", — добавила Агаршёва.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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