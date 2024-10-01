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Анталья установила новый рекорд по приёму туристов благодаря россиянам

1:06
Туризм

Анталья приняла свыше 14 миллионов туристов за период с января по октябрь, что на 8% превышает показатели прошлого года, согласно данным Министерства туризма и культуры Турции.

Анталья установила новый рекорд по приёму туристов благодаря россиянам
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Министерство отметило, что турецкая провинция побила свой рекорд по количеству прибытий. Только за сентябрь в Анталью приехало 2,34 миллиона путешественников, что превысило даже показатели августа. Положительная динамика наблюдается всё лето и, скорее всего, сохранится в бархатный сезон.

Лидерами по числу посетителей остаются россияне — за девять месяцев Анталью посетило 3,25 миллиона туристов из России. На втором месте — Германия с 2,71 миллионами туристов, а на третьем — Великобритания, откуда прибыло 1,3 миллиона человек. В первую десятку также вошли туристы из Польши, Казахстана, Румынии, Нидерландов, Украины, Чехии и Словакии.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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