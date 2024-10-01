Опасные сувениры: что нельзя привозить из отпуска, чтобы не попасть в тюрьму

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Симпатичные сувениры с моря, такие как ракушки и кораллы, могут стать причиной неприятностей на таможне. Некоторые из них, несмотря на их безобидный вид, запрещены к вывозу, и это может обернуться не только штрафами, но и тюремными сроками.

Фото: commons.wikimedia.org by Zinnsoldat, CC BY-SA 3.0

К примеру, британское издание Sun предупреждает туристов об опасности вывоза раковин конк. Эти большие розоватые раковины, которые напоминают российских рапанов, часто встречаются на Карибах и во Флориде. Однако во Флориде запрещено владеть раковиной, если в ней находится живой моллюск или есть отверстие в шпиле — это нарушение может привести к серьёзным последствиям, поскольку раковины считаются исчезающим видом и находятся под защитой международного договора СИТЕС.

На большинстве Карибских островов для вывоза таких раковин нужно специальное разрешение, даже если они используются как элемент сувениров, например, украшений. В декабре 2021 года власти Карибского региона конфисковали пять таких раковин у путешественников, среди 500 других запрещённых предметов.

Проблемы могут возникнуть и в России. Недавно в аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у жительницы Тюмени шесть кораллов, привезённых из ОАЭ. Экспертиза показала, что кораллы принадлежат к исчезающему виду, а для их ввоза необходимо разрешение и заполнение декларации. В результате женщине грозит штраф и конфискация, сообщает портал "Турпром".

Уточнения

Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея и др..

