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Опасные сувениры: что нельзя привозить из отпуска, чтобы не попасть в тюрьму

1:36
Туризм

Симпатичные сувениры с моря, такие как ракушки и кораллы, могут стать причиной неприятностей на таможне. Некоторые из них, несмотря на их безобидный вид, запрещены к вывозу, и это может обернуться не только штрафами, но и тюремными сроками.

Опасные сувениры: что нельзя привозить из отпуска, чтобы не попасть в тюрьму
Фото: commons.wikimedia.org by Zinnsoldat, CC BY-SA 3.0

К примеру, британское издание Sun предупреждает туристов об опасности вывоза раковин конк. Эти большие розоватые раковины, которые напоминают российских рапанов, часто встречаются на Карибах и во Флориде. Однако во Флориде запрещено владеть раковиной, если в ней находится живой моллюск или есть отверстие в шпиле — это нарушение может привести к серьёзным последствиям, поскольку раковины считаются исчезающим видом и находятся под защитой международного договора СИТЕС.

На большинстве Карибских островов для вывоза таких раковин нужно специальное разрешение, даже если они используются как элемент сувениров, например, украшений. В декабре 2021 года власти Карибского региона конфисковали пять таких раковин у путешественников, среди 500 других запрещённых предметов.

Проблемы могут возникнуть и в России. Недавно в аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у жительницы Тюмени шесть кораллов, привезённых из ОАЭ. Экспертиза показала, что кораллы принадлежат к исчезающему виду, а для их ввоза необходимо разрешение и заполнение декларации. В результате женщине грозит штраф и конфискация, сообщает портал "Турпром".

Уточнения

Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея и др..

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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