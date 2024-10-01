Эксперты назвали страны, где уже почти не осталось мест на Новый год

Спрос на зарубежные новогодние путешествия продолжает стремительно расти. Туроператор "Русский экспресс" сообщил, что уже сейчас некоторые отели на Мальдивах прекратили продажи на популярные даты. В основном это касается базовых категорий номеров в наиболее востребованных отелях категории 4-5 звёзд. Также возникают трудности с подтверждением бронирования береговых вилл в отелях уровня 5* Delux. Пока ещё можно найти альтернативные варианты, но с решением лучше не затягивать.
Серьёзный дефицит номеров также наблюдается в популярных отелях Маврикия и Сейшел. Объём отельной базы в этих регионах невелик, к тому же здесь традиционно отдыхают европейцы, которые предпочитают бронировать всё заранее. На Шри-Ланке туроператор пока подтверждает все запросы, но ситуация может быстро измениться.
Эксперты также рассказали о наиболее популярных направлениях для новогодних поездок среди клиентов. В лидерах — Таиланд, где средняя стоимость отдыха составляет 501 тысячу рублей с учётом перелёта. За ним следуют Россия (137 тысяч рублей), ОАЭ (324 тысячи рублей), Мальдивы (791 тысяча рублей), Турция (227 тысяч рублей), Индонезия (212 тысяч рублей) и Вьетнам (387 тысяч рублей), сообщает портал "Тонкости туризма".
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
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