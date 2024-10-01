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Эксперты назвали страны, где уже почти не осталось мест на Новый год

1:32
Туризм

Спрос на зарубежные новогодние путешествия продолжает стремительно расти. Туроператор "Русский экспресс" сообщил, что уже сейчас некоторые отели на Мальдивах прекратили продажи на популярные даты. В основном это касается базовых категорий номеров в наиболее востребованных отелях категории 4-5 звёзд. Также возникают трудности с подтверждением бронирования береговых вилл в отелях уровня 5* Delux. Пока ещё можно найти альтернативные варианты, но с решением лучше не затягивать.

Эксперты назвали страны, где уже почти не осталось мест на Новый год
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Серьёзный дефицит номеров также наблюдается в популярных отелях Маврикия и Сейшел. Объём отельной базы в этих регионах невелик, к тому же здесь традиционно отдыхают европейцы, которые предпочитают бронировать всё заранее. На Шри-Ланке туроператор пока подтверждает все запросы, но ситуация может быстро измениться.

Эксперты также рассказали о наиболее популярных направлениях для новогодних поездок среди клиентов. В лидерах — Таиланд, где средняя стоимость отдыха составляет 501 тысячу рублей с учётом перелёта. За ним следуют Россия (137 тысяч рублей), ОАЭ (324 тысячи рублей), Мальдивы (791 тысяча рублей), Турция (227 тысяч рублей), Индонезия (212 тысяч рублей) и Вьетнам (387 тысяч рублей), сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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