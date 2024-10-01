В России создадут новый стандарт для путешествий с питомцами

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Роскачество разрабатывает стандарт для отелей, принимающих гостей с домашними животными — кошками, собаками и другими питомцами.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

Новый документ будет регламентировать требования, которые гостиницы должны выполнять для комфортного проживания четвероногих постояльцев: предоставление мисок, обустроенные места для прогулок и другие удобства.

Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, необходимость создания стандарта отдыха с животными назрела давно, сообщает "Парламентская газета".

Многие россияне рассматривают своих питомцев не только как домашних животных, но и как друзей, без которых полноценный отдых невозможен. Однако условий для таких путешествий пока недостаточно: многие гостиницы не принимают животных, специализированные пляжи практически отсутствуют, а авиакомпании только начинают предлагать более гибкие условия для перелетов с питомцами.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.



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