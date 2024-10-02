Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средства с туристического налога рассчитывают направить на сохранение природы Алтая, в том числе на очистку скал от граффити. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Ассоциации туристских организаций республики Татьяну Зяблицкую.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Соколов, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что сейчас средств на очистку скал не хватает. Предполагается, что введение туристического налога будет приносить Алтаю от 50 до 70 миллионов рублей в год. Эту сумму направят на поддержание природных ресурсов.

Кроме того, по словам Татьяны Зяблицкой, проблема есть и в обращении с отходами. Туристы довольно часто оставляют мусор в местах отдыха. При этом путешественники сталкиваются с проблемой нехватки контейнеров. С помощью введения налога задачу удастся решить.

Напомним, что 12 июля Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счёт преобразования курортного сбора. Регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

