Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный
Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет
Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника
Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая
Зубы и здоровье: как связаны десны и хронические болезни
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге

Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога

1:07
Туризм

Средства с туристического налога рассчитывают направить на сохранение природы Алтая, в том числе на очистку скал от граффити. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Ассоциации туристских организаций республики Татьяну Зяблицкую.

Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Соколов, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что сейчас средств на очистку скал не хватает. Предполагается, что введение туристического налога будет приносить Алтаю от 50 до 70 миллионов рублей в год. Эту сумму направят на поддержание природных ресурсов.

Кроме того, по словам Татьяны Зяблицкой, проблема есть и в обращении с отходами. Туристы довольно часто оставляют мусор в местах отдыха. При этом путешественники сталкиваются с проблемой нехватки контейнеров. С помощью введения налога задачу удастся решить.

Напомним, что 12 июля Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счёт преобразования курортного сбора. Регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры
Дональд Трамп предрёк борьбу за статус мировой валюты для доллара
Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
Млечный Путь теряет спутников: учёные пытаются разгадать тайну
Названы простые способы очистки сантехники от налёта без химии
Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?
Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.