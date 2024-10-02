Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога

Средства с туристического налога рассчитывают направить на сохранение природы Алтая, в том числе на очистку скал от граффити. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Ассоциации туристских организаций республики Татьяну Зяблицкую.
Она отметила, что сейчас средств на очистку скал не хватает. Предполагается, что введение туристического налога будет приносить Алтаю от 50 до 70 миллионов рублей в год. Эту сумму направят на поддержание природных ресурсов.
Кроме того, по словам Татьяны Зяблицкой, проблема есть и в обращении с отходами. Туристы довольно часто оставляют мусор в местах отдыха. При этом путешественники сталкиваются с проблемой нехватки контейнеров. С помощью введения налога задачу удастся решить.
Напомним, что 12 июля Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счёт преобразования курортного сбора. Регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.
Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.
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