Рекордные бронирования недорогого отдыха зимой-2025 начались в Крыму

Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи

Около 30% российских туристов планируют недорого и качественного встретить и провести Новый год у моря — начались массовые бронирования Крыма и Сочи на новогодние каникулы.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

15% выберут тёплые зарубежные страны, такие как ОАЭ с их столицей Дубаи, Таиланд и даже Мальдивы,

ещё 15% отправятся в Краснодарский край и Крым.

В новогодние праздники 2025 года Крым уже стал рекордсменом по количеству ранних бронирований, опередив соседний "курортный рай". Краснодарский край же удерживает место беспрекословного лидера по числу туристов.

Это не удивительно:

В Краснодарский край летают самолеты — это удобнее, а в Крым можно добраться только на поездах и автотранспорте;

Крым же предлагает максимально недорогой, но качественный отдых зимой-2025 на новогодние каникулы, в том числе с детьми

В сезоне 2024 года полуостров также показал рекордный рост турпотока. Туристы видят фото- и видеоотчёты своих коллег, друзей и родных из отпуска в Крыму, а также знают, что отдых здесь недорогой (по ценам 2023 года) и комфортный.

Соседний Краснодарский край традиционно стал самым популярным местом морского отдыха, собрав максимальный турпоток.

Стоимость новогоднего отдыха в Крыму примерно в полтора раза ниже, чем за рубежом и в соседних регионах — поэтому Крым объявлен самым недорогим местом для отдыха с детьми на каникулах у моря.

Крупные и средние отели, гостевые дома и экскурсионные бюро предлагают максимально насыщенные "программы впечатлений".

В Сочи же активно работают один из лучших горнолыжных курортов и индустрия развлечений — ночные клубы, бары и рестораны, всевозможные концертные и фестивальные площадки.

"Крым не повышает цены, предпочитая зарабатывать меньше соседей, но на большем количестве туристов. Мы видим, как активно идут ранние бронирования в Ялту, Алушту, Судак и другие места в "зелёной зоне безопасности" (ЮБК и ЮВБК). Если не будет серьёзных ЧП, это будет один из самых многолюдных Новых годов с периода коронавируса", — поделился с Pravda. Ru руководитель отраслевой туристической конференции Илья Марков.

"Краснодарский край — это, в первую очередь, катание в горах в Сочи и возможность мультисезонного отдыха. Вы можете накататься в горах и спуститься из снега в тёплый город с солнцем над морем и развлекательными программами в ресторанах", — добавил он.

"Опять же, если не будет ЧП, Сочи сохранит и даже немного увеличит свой традиционный зимний турпоток. Единственное, атаки беспилотников на край уже приводят к вопросам о безопасности, которые раньше задавали только про Крым", — пояснил эксперт.

И действительно, в оба региона "прилетало" — были атаки беспилотников и ракет врага по Севастополю и Керчи, Сочи, Геленджику и Новороссийску, все помнят и трагедию на пляже в Учкуевке. Также в обеих регионах действует "оранжевый" уровень реагирования.

Однако, как отмечают и сами туристы, и турагентства. и местные жители — есть так называемые "зелёные" и "синие" зоны безопасности (Pravda.Ru публиковала карту безопасности отдыха на юге России). В них можно отдыхать, не опасаясь атак врага и за собственную безопасность — да и в целом туристы "устали бояться, ведь прилететь теперь может везде".

Турагенты предупреждают своих клиентов, что Сочи и Крым нужно бронировать заранее, желательно до середины ноября — об этом пишут туристы в профильных сообществах.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.



Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

