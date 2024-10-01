Эксперт рассказала о выгодных ценах на отдых в бархатный сезон

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в бархатный сезон значительно ниже летних, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По её словам, бархатный сезон — это идеальное время для отдыха.

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Температура на курортах не такая высокая, как в разгар лета, что позволяет наслаждаться отпуском без сильной жары. В этот период на курортах меньше туристов, особенно с детьми, что делает отдых более спокойным. А стоимость туров становится ощутимо ниже, чем летом, что также привлекает туристов, объяснила Ансталь.

Кроме того, эксперт отметила, что температура воды и воздуха становится почти одинаковой, что делает купание в море более комфортным. Ансталь также подчеркнула, что солнце в бархатный сезон менее агрессивное, благодаря чему можно получить красивый, ровный загар.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

