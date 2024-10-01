Билеты на поезда подорожают: что ждёт путешественников в 2025 году?

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года стоимость билетов на поезда дальнего следования в России увеличится на 11,6%. Такой прогноз содержится в обновлённом социально-экономическом плане развития страны, опубликованном Министерством экономического развития. Далее тарифы продолжат расти: с 2026 года — на 11,4%, а с 2027 года — на 5,9%, сообщает ТАСС.

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В документе также указано, что в ближайшие два года тарифы на пассажирские перевозки будут доведены до экономически обоснованного уровня. При этом для детей в возрасте от 10 до 18 лет будут действовать скидки на проезд в размере 50%.

Кроме того, с начала 2025 года ожидается рост тарифов и на грузовые железнодорожные перевозки — стоимость увеличится на 13,8%.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.

