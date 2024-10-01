Российские речные круизы пополнятся новыми теплоходами и маршрутами

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В следующем сезоне речных круизов ожидается масштабное обновление флота с появлением новых теплоходов и маршрутов, сообщает АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by ООО "ВодоходЪ", CC BY-SA 3.0

Как сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, на круизные маршруты в этом году вышло 98 судов, а в 2025 году планируется увеличить число до 102. Общая пассажировместимость флота России составляет около 20 тысяч мест, однако средний возраст судов достигает 50 лет. Из недавно построенных судов можно выделить "Мустай Карим", "Аурум" и "Золотое кольцо". В 2025–2026 годах ожидается появление ещё восьми судов, включая проекты "Карелия", "Байкал" и другие.

Российские круизные компании, такие как "Мостурфлот", отмечают, что несмотря на рост спроса на речные круизы на 20-30% ежегодно, строительство новых судов не успевает за этим ростом. Для модернизации флота требуется поддержка государства, чтобы сохранить доступные цены и привести суда в соответствие с современными стандартами.

Среди новинок навигации — новые маршруты и порты захода. Например, за последние годы в расписание добавлены Уфа, Таганрог, Выборг и другие. В 2025 году к ним присоединятся Муром и Павлово. Также круизные операторы намерены расширить маршруты на Байкале, Енисее и других водных путях страны.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах.



Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

