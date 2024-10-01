Женщина устроила скандал в самолёте "Аэрофлота" из-за своей сумки

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

49-летняя пассажирка "Аэрофлота", прилетевшая рейсом Москва — Оренбург, вместо тёплой встречи с близкими была вынуждена объясняться с полицией. Причиной такого развития событий стал скандал, который произошёл ещё до взлёта: женщина категорически отказалась подчиниться просьбе бортпроводника убрать свою сумочку на багажную полку.

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Инцидент начался с того, что стюард попросил пассажирку соблюсти правила безопасности и разместить сумку на полке для ручной клади. Однако женщина, недавно купившая аксессуар и явно гордившаяся своей покупкой, вступила в резкую словесную перепалку. Она заявила, что вещь была приобретена за крупную сумму, и что она не собирается подвергать её возможному риску.

Эмоциональная вспышка, вызванная нежеланием расстаться с дорогостоящей сумкой, переросла в мелкое хулиганство. По прибытии женщину ожидали сотрудники полиции, которые составили административный протокол. В итоге, вместо спокойного завершения путешествия, пассажирке пришлось отвечать за своё поведение в рамках правовых процедур, сообщает издание "Авиаторщина".

Уточнения

"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

